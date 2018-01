Loopfiets als nieuwe liefde: een loopband op wielen

IJMUIDEN - Nu is het nog een onbekend fenomeen dat zelden gespot wordt: de loopfiets. Maar zij die er één bezitten zijn er zo enthousiast over, dat ze het sterke vermoeden hebben dat het elektrisch aangedreven vervoersmiddel het fietspad gaat veroveren.

Het is een beetje vreemd gezicht, iemand te zien lopen op een fiets. Daarom is Annelies Venkema met haar loopfiets nu nog een bezienswaardigheid in haar woonplaats IJmuiden. "Maar ik denk dat het niet lang duurt, voordat je er hier veel meer ziet", aldus Annelies.

Een loopfiets is een mix tussen wandelen en fietsen. Het is het best te omschrijven als een loopband op wielen. De bestuurder loopt op deze band, waardoor de wielen van de fiets worden aangedreven.

'Een verrijking'

Annelies noemt haar loopfiets haar grote liefde. Ze heeft lichamelijke klachten die lopen en fietsen moeilijker maken. Maar de combinatie van beiden gaat wel. Sterker nog, ze noemt de loopfiets 'een verrijking' van haar leven. Sinds ze 'm heeft, overbrugt ze weer grote afstanden. De duinen, de haven: overal kun je Annelies tegenkomen. En misschien nog wel het fijnste: je hebt geen last van je achterwerk.

Nu is het nog een select groepje waarmee ze elke maandag een tochtje maakt door IJmuiden. Evelien Vreman is één van haar maatjes. Evelien is een stuk jonger, maar niet minder enthousiast. "De loopfiets is er echt niet alleen voor ouderen."