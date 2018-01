NH Panel: veel mensen gaan stemmen, op welke partij nog onzeker

AMSTERDAM - Een grote meerderheid van de deelnemers aan het NH Panel Verkiezingsonderzoek zegt naar de stembus te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar op de vraag op welke partij ze gaan stemmen wordt verdeeld gereageerd.

Van verslaggevers Maarten Edelenbosch en Joost Lammers



Op de vraag of ze gaan stemmen zegt maar liefst 86 procent van de deelnemers dat te gaan doen. Dat percentage ligt vele malen hoger dan de opkomst tijdens gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 was dit nog 52,6 procent in onze provincie. Het verschil is mogelijk te verklaren dat de deelnemers ook meer betrokken zijn bij de verkiezingen. Slechts 5 procent zegt niet naar de stembus te gaan, 8 procent weet het nog niet en 1 procent stemt niet omdat ze in een fusiegemeente wonen waar geen verkiezingen zijn op 21 maart.



Veel zwevende kiezers

Ondanks dat veel panelleden aangeven te gaan stemmen, zijn ze er nog lang niet allemaal uit op welke partij. De helft laat weten z'n keuze al te hebben gemaakt, maar de andere helft zweeft nog. Tot de verkiezingen zullen we blijven peilen, om te kijken of er verandering komt in de cijfers.

Verantwoording

De 1437 leden van het NH Panel zijn begin dit jaar bevraagd over de gemeenteraadsverkiezingen. 671 leden namen deel aan het onderzoek.