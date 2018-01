Deel dit artikel:











V.d. Graaf leidt Fortuna - Jong Ajax, V.d.Kerkhof fluit MVV - Telstar Foto: Pro Shots/Erwin Spek

AMSTERDAM - ZEIST In de Jupiler League wordt de competitie vrijdag weer hervat. Dat gebeurt met onder meer de topper tussen Fortuna Sittard en Jong Ajax. Een aantal spelers van Jong Ajax is met het eerste team op trainingskamp in Portugal, het is dus afwachten welk team coach Michael Reiziger het veld in kan sturen. De eredivisie start pas een week later.

Edwin van de Graaf leidt de wedstrijd in Sittard. Hij wordt geassisteerd door Nicky Siebert en Erik Koopman. Robin Hensgens is vierde official. De eerste ontmoeting tussen koploper Fortuna Sittard en nummer drie Jong Ajax werd eind augustus door de Amsterdammers met 4-2 gewonnen. Nummer vier Telstar moet ook naar Limburg afreizen voor de wedstrijd tegen MVV. Martin van de Kerkhof heeft de leiding over dat duel. FC Volendam speelt thuis tegen FC Oss. Die wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Richard Martens. Live op de radio

De wedstrijden van Telstar en FC Volendam zijn live te volgen op de radio bij NH Sport. Bij MVV- Telstar is Thomas Brood de verslaggever. Edward Dekker verslaat het duel van FC Volendam tegen FC Oss. Jong AZ gaat maandag thuis tegen SC Cambuur proberen weer wat punten te pakken. Stan Teuben is bij dat duel de scheidsrechter.