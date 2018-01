De Peiling: Bang om dement te worden

NOORD-HOLLAND - Wilsonbekwaam, incontinent en vergeetachtig. Dat is bij veel mensen het beeld van dementie. Maar dat klopt volgens deskundigen niet. Ben jij bang om dement te worden?

Schrikbeeld

Van dementie bestaan behoorlijk wat schrikbeelden. Wegkwijnende mensen in verpleeghuizen die hun kinderen niet meer herkennen. Dementie als het allerergste dat iemand kan overkomen. Reclamespots met teksten als 'Alzheimer verwoest levens' versterken dit gevoel.

Maar dit is slechts een klein deel van de werkelijkheid, zeggen wetenschappers Anne-Mei The en Marcel Olde Rikkert tegen de NOS. De schrikbeelden beschrijven alleen de laatste fase van de ziekte. Een fase die zes op de zeven mensen met dementie nooit zullen bereiken omdat ze overlijden aan andere kwalen. Net als mensen zonder dementie.

Bang

'De eindfase is het heersende beeld. We zijn ontzettend bang om dement te worden', zegt The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. 'Het is zeker een ontwrichtende ziekte, maar er valt een lange periode eigenlijk nog heel goed mee te leven. Maar dat beeld zien we veel te weinig in de samenleving.'

Schadelijk

De eenzijdige focus op de eindfase van de ziekte in de media en politiek is schadelijk. Het staat een dementievriendelijke samenleving in de weg, vindt Marcel Olde Rikkert vast. Hij is hoofd geriatrie in het Radboudmc en coördinator van het Alzheimer-centrum. 'Die beelden maken dat we nog steeds als samenleving denken: ja, maar dat zijn toch wel heel gestoorde mensen, allemaal heel erg zielig en daar moeten we toch eigenlijk niet te veel mee te maken hebben. Het beeld: twee jaar na de diagnose zit je in een verpleeghuis, dat is volstrekt achterhaald.'

De moeite waard

Wat zelden wordt getoond, is de grote groep die na de diagnose met wat hulp zelfstandig thuis woont, ondernemend is en het leven nog absoluut de moeite waard vindt. Zo'n 70 tot 80 procent van de mensen met dementie geeft in onderzoeken aan een goed gevoel te hebben over hun leven. Naar schatting zijn er ruim 270.000 mensen met dementie in ons land. Het merendeel, zo'n 75 procent, woont thuis. Een derde daarvan is alleenstaand. Olde Rikkert: 'Die mensen zie je niet in de media, dat is niet dramatisch genoeg.'

