Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Verplaatsing Zaanbrug niet haalbaar, zegt gemeente Wormerland Foto: NH Nieuws

WORMERLAND - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

De Zaanbrug moet op een andere locatie terugkomen en niet worden vervangen op de huidige plek, was het duidelijke Hete Hangijzer van de inwoners van de gemeente Wormerland vier jaar geleden. De politiek dacht daar duidelijk anders over. Zo noemde wethouder Dennis Straat een andere locatie veel te duur: "Dan komen er allerlei kosten bij en dan loopt het project al snel in de miljoenen", verklaarde hij tegenover NH Nieuws. Daarom zal de brug dus niet op een andere plek terugkomen, maar 'gewoon' op de huidige plek worden gerenoveerd. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl