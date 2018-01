Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Gehate bloembakken Wijdemeren al snel verwijderd Foto: NH Nieuws

WIJDEMEREN - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Het was al maanden een bron van ergernis in Wijdemeren: de bloembakken die op de weg geplaatst waren om automobilisten af te laten remmen. Daarom verkozen inwoners als Heetste Hangijzer: “De bloembakken zijn gevaarlijk en moeten verwijderd worden.” Hun stem werd al snel na de verkiezingen gehoord: de gemeente maakte in april bekend te luisteren naar de wens van de bewoners en besloot de bloembakken snel te verwijderen.



In mei 2014 voegde de politiek dan ook daad bij woord, door de bakken definitief van de weg te bannen. In plaats daarvan is de gemeente extra belijning op het wegdek gaan aanbrengen.