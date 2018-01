Deel dit artikel:











OOSTZAAN - Er is een lichaam van een man aangetroffen op De Zuiderlaaik in het natuurgebied 't Twiske in Oostzaan.

UPDATE 18.30 uur: De politie laat weten dat uit onderzoek is gebleken dat de persoon zelfmoord heeft gepleegd. Er zou geen sprake zijn van een misdrijf.