Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Bouwproject Waterland mislukt, bewoners halen opgelucht adem Foto: NH Nieuws / debennewerf.nl

WATERLAND - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Een groot woningbouwproject waar al jaren onenigheid over was, voerde in 2014 de boventoon van het politiek gesprek in de gemeente Waterland. Daar was het Heetste Hangijzer: De Bennewerf op Marken mag niet gebouwd worden. Na de verkiezingen in 2014 bleef het nog steeds onduidelijk of het project wel of niet kon doorgaan, maar vroeg in het jaar 2016 maakte de gemeente Waterland een definitieve keus: de stekker werd uit het bouwproject getrokken, waardoor de bouw verder weg dan ooit tevoren is. Daarmee hebben de bewoners hun zin voorlopig gekregen! Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl