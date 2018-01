Nog veel onduidelijk over explosie bij peeskamer op de Wallen

AMSTERDAM - Een explosie heeft afgelopen vrijdag het raam en het kozijn van een peeskamer op de Wallen vernield. Hoewel de dame van lichte zeden haar werkplek op dat moment net had verlaten, vermoeden buurtbewoners dat er een aanslag is gepleegd.

Dat schrijft De Telegraaf vandaag. De explosie vond vrijdagavond rond 19.00 uur plaats in de Dollebegijnensteeg, waarna er paniek uitbrak in de nauwe doorgang. Op camerabeelden is te zien hoe mensen van de knal schrikken en de steeg ontvluchten.

Volgens een buurtbewoner raakte in ieder geval één voorbijganger gewond. De klap was zo hevig dat zijn oren begonnen te bloeden, al kan de politie dat nog niet bevestigen.

Onderzoek loopt nog

De politie vindt het te vroeg om van een aanslag te spreken, maar vermoedt wel dat er een stuk 'zwaar vuurwerk' in de steeg is geëxplodeerd. "Het onderzoek naar de explosie loopt nog", tekent de krant op uit de mond van de woordvoerder.

De eigenaar van de peeskamer heeft aangifte gedaan van vernieling, maar wil niet verder uitweiden over de gebeurtenissen van vrijdagavond.