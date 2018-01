Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Purmerenders kunnen ambulance sneller verwachten Foto: NH Nieuws / ANP

PURMEREND - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

De aanrijtijden van de ambulancedienst in Purmerend waren verre van ideaal, vonden de inwoners van die gemeente in 2014. Zij verklaarden het daarom tot hun Heetste Hangijzer om de tijden verbeterd te krijgen.



Het probleem werd erkend en Stadspartij Purmerend, dat de meeste stemmen kreeg, zag hun wens in vervulling gaan: een ambulancepost in de buurt van de N244 in plaats van een post in De Koog. Met resultaat: uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat de aanrijtijden in de gemeente beter waren dan het landelijk gemiddelde. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl