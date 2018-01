Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Opmeer blijft 'gewoon' zelfstandig Foto: NH Nieuws

OPMEER - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

De inwoners van Opmeer hadden in 2014 een duidelijke wens: de gemeente moest haar zelfstandigheid behouden en niet fuseren met een buurgemeente. De Opmeerders waren namelijk heel erg gehecht aan hun lokale identiteit. Dat vertelde ook burgemeester Nijpels aan NH Nieuws: "We kunnen prima onze eigen boontjes doppen, een fusie lijkt mij niet nodig." En zo geschiedde: vier jaar later is de gemeente Opmeer nog een geheel zelfstandige gemeente, zonder concrete fusieplannen. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl