Laatste seizoen Kees Pier Tol bij Spakenburg

VOLENDAM - SPAKENBURG Kees Pier Tol verlaat na dit seizoen SV Spakenburg. De Volendammer is aan zijn vijfde seizoen bezig voor de Blauwen. Spakenburg hoopt zijn afscheid te kunnen vieren met het kampioenschap van de derde divisie zaterdag. De club staat momenteel bovenaan.

Tol had een belangrijk aandeel in de landstitel van Spakenburg in de topklasse in het seizoen in 2013/2014, zijn eerste op de Westmaat. Een seizoen later werd de spits topscorer van de topklasse met 27 doelpunten.

Van spits naar tien

Inmiddels is Tol van de spits naar de nummer 10 positie gezakt, maar hij voert ook vanaf die positie het topscorersklassement van de derde divisie zaterdag aan met 14 doelpunten tot dusver.

Laatste seizoenen minder

De laatste twee seizoenen had Tol het minder naar zijn zin bij Spakenburg. Eind vorig seizoen had hij al aan de technische commissie van de club later weten dat dit zijn laatste seizoen zou worden. "Als technische commissie hebben we in een vroeg stadium daarop geanticipeerd en een nieuw aanvallend plaatje ingekleurd, waarin dus geen plaats meer is voor Kees", zegt Martijn Koelewijn van de technische commissie op de site van de club.

"Kees heeft heel veel betekend voor onze club en is met zijn doelpunten van bijzonder grote waarde geweest en is dat nog steeds. We hopen dat hij dit seizoen nog een belangrijke rol gaat spelen in de strijd om de titel, zodat hij zichzelf en de club het afscheid geeft dat hij verdient."

Wat de 31-jarige speler na dit seizoen gaat doen is nog niet bekand.