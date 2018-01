Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Naarden kijkt niet meer tegen gat in woonwijk aan Foto: NH Nieuws

NAARDEN - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Inwoners van Naarden vonden het onbebouwde stuk in de Churchillstraat maar niets, en wilden daar maar al te snel wat meer leven in zien. Daarom dienden zij in 2014 hun Hete Hangijzer in: ‘Het braakliggend stuk grond op de Churchillstraat moet zo snel mogelijk bebouwd worden’. Niet alleen de inwoners, ook de politiek sprak deze wens uit. De VVD werd bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste, maar zei over deze kwestie: “Helaas gooit de crisis voorlopig roet in het eten. De ontwikkelaar en grondeigenaar krijgt de huizen niet verkocht.” De aantrekkende economie heeft de Churchillstraat in ieder geval goed gedaan, want het stuk is inmiddels niet meer braakliggend: er staat een groot nieuw huizenblok op de eens zo kale plek. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl