Terugblik Hete Hangijzers: Eindelijk bereik voor inwoners Andijk Foto: NH Nieuws

MEDEMBLIK - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

De ontwikkeling van de smartphone ging de afgelopen jaren razendsnel, maar Andijkers konden daar nauwelijks van profiteren. Het bereik in de gemeente Medemblik was namelijk van zo’n bedroevend laag niveau, dat inwoners daar in 2014 een Heet Hangijzer van maakten.



Het werd een zaak waarbij de lange adem nodig was, want pas eind december 2017 besloot KPN een gsm-mast die al een half jaar eerder in Andijk was neergezet aan te schakelen, waardoor inwoners eindelijk naar hartelust kunnen bellen en appen in hun woonplaats. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl