Zes verdachten opgepakt voor fraude met overschrijvingskaarten

NOORD-HOLLAND - Vijf mannen en een vrouw zijn vorige maand opgepakt op verdenking van fraude en witwassen, dat heeft de politie vandaag bekend gemaakt. De verdachten worden in verband gebracht met 141 aangiften van diefstal van overschrijvingskaarten en -facturen in de regio Haarlem, Kennemerland en in de IJmond.

De verdachten uit Angola en Congo hebben meerdere overschrijvingskaarten en -facturen onderschept uit de post. Dit gebeurde in de periode maart 2017 tot december 2017.

De daders vervalsten de kaarten en facturen en stortten het geld op verschillende rekeningen van katvangers. Daarna werd het gestolen geld gebruikt om goederen en bitcoins te kopen.

Vervalste paspoorten

Vorige maand werden drie verdachten aangehouden in Den Haag, twee in Dordrecht en één in Groningen. Na de aanhoudingen heeft de politie zeven panden doorzocht in deze plaatsen. Ook werd een pand in Amsterdam doorzocht. Agenten hebben bij de doorzoekingen vervalste paspoorten en een grote hoeveelheid geld gevonden.

De mannelijke verdachten zitten nog in voorarrest, maar de vrouw is voorlopig vrijgelaten. De politie verwacht in de komende periode meerdere mensen aan te houden in deze zaak.