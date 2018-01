Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Inwoners Laren genieten van opgeknapt zwembad Foto: NH Nieuws

LAREN - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Het zwembad De Biezem in Laren moest maar eens grondig gerenoveerd worden, vonden de bewoners van die gemeente. Zij maakten zich daar zo hard voor, dat het vier jaar geleden het Heetste Hangijzer van Laren werd. En met succes: al snel na de verkiezingen werd er gezocht naar een aannemer die de verbouwklus voor zijn rekening kon nemen. Na ruim een jaar renoveren was het in oktober 2015 dan eindelijk gedaan: inwoners konden vanaf dat moment weer baantjes trekken in het geheel opgeknapte zwembad. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl