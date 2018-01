Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Langedijkers moeten vrezen voor begraafplaats Foto: NH Nieuws

LANGEDIJK - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Een begraafplaats midden in het recreatiegebied Geestmerambacht: Langedijkers wilden er niets van weten en maakten er vier jaar geleden dan ook hét Hete Hangijzer van hun gemeente van. De verkiezingsuitslag bood al weinig perspectief, omdat de grootste partij Dorpsbelang Langedijk van mening was dat het gebied ‘gezond geëxploiteerd moest worden om het gebied van kwalitatief hoog niveau te houden’. Dat betekende dus ook een begraafplaats. Die natuurbegraafplaats lijkt er vier jaar later dan ook echt te komen. In augustus oordeelde een rechter dat de plannen terecht zijn goedgekeurd, ondanks de felle bezwaren van omwonenden. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl