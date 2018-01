Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Landsmeer houdt hoop op hotel langs A10 Foto: NH Nieuws

LANDSMEER - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Inwoners van Landsmeer zagen het wel zitten: een hotel aan de ring van de A10, om zo het toerisme in de gemeente boven Amsterdam een extra boost te geven. Daarom werd deze wens vier jaar geleden een Heet Hangijzer bij NH Nieuws. Inmiddels staat er op nog geen vijf minuten rijden op de A10 bij Oostzaan een gigantisch hotel, maar zitten de Landsmeerders nog altijd zonder. Daar komt mogelijk snel verandering in: een klein jaar geleden tekenden meerdere partijen, waaronder de gemeente Landsmeer, een intentieverklaring om een haalbaar plan te ontwikkelen voor een hotel aan de Scheepsbouwersweg. Het is nog onduidelijk welke investeerder dit project mag gaan uitvoeren. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl