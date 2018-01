Drie Amsterdammers voor rechter na mishandeling Haarlems echtpaar

HAARLEM - Drie Amsterdammers staan vandaag in Haarlem terecht voor een gewelddadige overval in Haarlem in augustus 2016. Het echtpaar in een galerijwoning aan de Brammershoop is die dag zwaar toegetakeld. Ook waren na de overval sieraden, geld en telefoons verdwenen.

Een 37-jarige verdachte, Jeffrey L., kwam die dag meerdere malen in de Haarlemse woning om problemen af te handelen over een aangekochte telefoon van een paar honderd euro. Hij ging met twee mannen verhaal halen bij de 47-jarige bewoner en de 41-jarige bewoonster. "Het terughalen van het geld is niet vriendelijk gegaan. Dat zal ik eerlijk toegeven", zei hij vandaag voor de rechtbank. Jeffrey L. ging terug naar de woning omdat de bewoner had gedreigd met aangifte.

Steekwonden

De bewoner zou meerdere malen gestoken zijn en met een asbak op zijn hoofd geslagen. Ook de vrouw had meerdere steekwonden. De daders waren gevlogen, maar de politie hield de drie mannen een paar maanden later aan. Sindsdien zitten zij vast. Vandaag is de inhoudelijke behandeling van de zaak. In ieder geval één andere verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht.

Niet overleden

Eerder is in andere media naar buiten gebracht dat de Haarlemmer aan zijn verwondingen is overleden. Dat is niet het geval.