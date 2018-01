Opnieuw mankement Rekervlotbrug Koedijk: ''Het is te gek voor woorden''

KOEDIJK - Door omwonenden wordt hij gekscherend de 'Rekerflopbrug' genoemd. En dat komt vooral door een lange geschiedenis aan storingen. Ook nu ligt de Rekervlotbrug in Koedijk er uit voor voetgangers en fietsers.

''Het is weer zo laat'', verzucht een fietser die door het mankement een stuk om moet fietsen. ''Het is te gek voor woorden dat het elke keer weer misgaat.'' Volgens een woordvoerder van de provincie is een storing in een lager de oorzaak. Dit zou komen door slijtage. De lager moet daarom vervangen worden en dat gaat een paar dagen duren.

Vanochtend is een hijskraan ingezet om de brug te openen waarna scheepvaartverkeer weer mogelijk was. Wel is de Rekervlotbrug nu niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Zij worden op dit moment omgeleid door verkeersbegeleiders totdat later vandaag omleidingsborden zijn geplaatst. ''Er is veel geld in geïnvesteerd en de brug die verderop ligt, functioneert al honderd jaar'', vertelt een bewoner. ''Dan is het heel bedenkelijk dat we in deze moderne tijd niet een brug neer kunnen leggen die gewoon werkt.''

De Rekervlotbrug wordt al lange tijd geplaagd door problemen. In 2011 is de brug in het Noordhollands kanaal gelegd. Via de vlotbrug kunnen fietsers snel van Koedijk richting Bergen. De nieuwe brug zou een verbeterde versie van het traditionele ontwerp zijn, maar kampte met zoveel technische tegenslagen dat binnen een maand na de vertraagde oplevering in mei 2012 de brug weer voor ruim een jaar gesloten moest worden.

Of de storing van gisteren verband houdt met eerdere technische problemen kan de woordvoerder van de provincie niet zeggen. Dat wordt onderzocht.