Burgerwachten maken Purmerend veiliger: "Je kunt die ladder pakken en bent zo binnen"

PURMEREND - PURMEREND Als er in 2013 om de haverklap wordt ingebroken in de Purmerendse wijk Purmer-Noord, besluiten inwoners, gemeente en politie de handen ineen te slaan om de criminaliteit terug te dringen. Met succes, want dankzij het project 'Ogen en Oren' voelen Purmerenders zich veiliger.

Het idee is simpel: buurtbewoners trekken 's avonds wandelend of fietsend in groepjes door de wijk om zo verdachte situaties in de kiem te smoren. Bij de start van het project hielden 13 Purmerenders een oogje in het zeil in Purmer-Noord, inmiddels zijn er in de hele gemeente 169 burgerwachten actief. "Als bewoner moet je ook je verantwoordelijkheid pakken", zegt teamleider Coen Lageveen.



Dat het project z'n vruchten afwerpt, bleek al in 2014. Een jaar na de aftrap van het initiatief was het aantal inbraken in Purmer-Noord met bijna de helft afgenomen. Ook in andere wijken werpt het project z'n vruchten af, wat niet alleen tot uiting komt in het kleinere aantal inbraken, maar ook in het rapportcijfer dat Purmerenders hun gevoel van veiligheid geven. Dat cijfer steeg tussen 2003 en 2017 van een 7,3 naar een 7,7.

Gele hesjes

"We gaan boeven vangen", zegt een van de burgerwachten voor de camera van NH Nieuws. Gehuld in gele hesjes, uitgerust met een zaklamp en in het gezelschap van een hond maken ze tijdens de donkere uren hun rondes. Een 'boef' op heterdaad betrappen is natuurlijk een mooi resultaat, al bestaat de meerwaarde van de burgerwachten vaker uit preventieve maatregelen.

"Dit is een mooi voorbeeld", zegt burgerwacht Erica Kunst terwijl ze naar een ladder tegen een gevel wijst. "Als 'ie niet vast zou staan, en de overbuurman heeft z'n raam openstaan, kun je de ladder pakken en je bent zo binnen. Dus als die ladder niet had vastgestaan, hadden we een kaartje in de brievenbus gegooid."