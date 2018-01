Van den Brom: "Van Eijden vierde keuze"

ALKMAAR - ESTEPONA Rens van Eijden is er niet bij op het trainingskamp van AZ in het Spaanse Estepona. De centrale verdediger mag uitzien naar een andere club. Met een reden.

"Het perspectief van Rens bij ons is dat hij onze vierde of vijfde centrale rechterverdediger is", zegt AZ-trainer John van den Brom na de eerste trainingsdag in het Spaanse Estepona. "Sommige spelers kunnen nog op andere posities spelen, maar hij alleen rechts centraal."

Oplossing

Deze mededeling kreeg de 29-jarige Van Eijden in de winterstop. Van den Brom over de nog tot medio 2020 onder contract staande Van Eijden: "Dat is niet leuk voor hem, maar ook niet voor ons. Want we hebben hem zelf gehaald. We proberen een oplossing te vinden. Rens is fit en we kijken of hij verhuurd kan worden of definitief ergens anders kan gaan spelen."

Dos Santos

Ook aanvaller Dabney dos Santos mocht uitkijken naar een andere club. Ondertussen is hij al onder de pannen bij het Rotterdamse Sparta. Van den Brom: "Dabney hebben we niet veel gebruikt op de linksbuitenpositie. Wij hopen dat een nieuwe omgeving en een andere trainer hem goed zullen doen. Ik ben blij dat hij bij Dick Advocaat en Fred Grim komt, zij kennen hem al een tijd. Het komende half jaar kan hij laten zien waartoe hij in staat is en wie weet kan hij dan weer voor waarde zijn voor AZ."

Ron Vlaar

Van den Brom is verder verheugd over de terugkeer van Ron Vlaar op de trainingen. "Een fitte Ron is een meerwaarde voor de ploeg. We hopen dat hij fit blijft, want dat is een vereiste. Wij hopen dat hij deze week kan instromen en dat we hem op de trainingen kunnen gebruiken."

Accenten

Van den Brom zegt als doel te hebben AZ nog beter te laten voetballen dan in de eerste seizoenshelft. "We hebben het seizoen goed afgesloten, leuke wedstrijden gespeeld maar we willen dingen nog beter. Daar zijn we hier mee begonnen. In de opbouw moet het beter, in de omschakeling en met het druk zetten. Dat zijn hoofdelementen in het voetbal en daar leggen we accenten."