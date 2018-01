Deel dit artikel:











Grote brand in flat Velserbroek: woningen ontruimd Foto: NH Nieuws / Sam Hagens Foto: Inter Visual Studio

VELSERBROEK - In een flat aan de Maan Bastion in Velserbroek woedde vanmorgen een grote brand. De bewoonster wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Op een foto is te zien dat de woning flink zwartgeblakerd is door de brand. De omliggende woningen zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in het nabijgelegen Polderhuis. De brand is onder controle. Magnetron

Volgens wijkagent Edwin Verweij zou de brand zijn ontstaan in de magnetron.