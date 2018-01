Deel dit artikel:











KLM vestigt nieuw record: meer dan 32 miljoen passagiers in 2017 Foto: Luchtverkeersleiding Nederland

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in 2017 een recordaantal van 32,7 miljoen passagiers vervoerd. Dat is 7,5 procent meer dan in 2016. De vliegtuigen waren daardoor een stuk drukker.

Aan boord van de vliegtuigen waren gemiddeld 88,4 procent van de stoelen bezet. Lees ook: KLM annuleert meer dan 300 vluchten vanwege sneeuwval In december lag de passagiersgroei bij KLM met een kleine 4 procent een stuk lager. Dat komt ook doordat thuisbasis Schiphol op 11 en 12 december slechts beperkt kon worden gebruikt door hevige sneeuwval. Vele honderden vluchten kwamen daardoor te vervallen. Prijsvechter zit voller

Transavia was afgelopen jaar goed voor 14,8 miljoen passagiers, ruim 11 procent meer dan in 2016. Gemiddeld zaten de vliegtuigen van de prijsvechter voor 90,6 procent vol. Dat betekent eveneens dat bij Transavia de vliegtuigen voller zaten dan het voorgaande jaar.