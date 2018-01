Erica schrijft open brief aan daders inbraak: "Lege spaarpot herinnert zoon aan inbrekers in kamer"

Een goede nacht slaap heeft Erica niet meer gehad. Ze besloot achter haar computer te kruipen en op te schrijven hoe zij zich voelde. Het resultaat werd een lange brief waarin zij de inbrekers vertelt wat voor impact hun daden op haar familie hebben, en in het bijzonder op haar kinderen.

"Onze kinderen hadden een onbezorgde vakantie. Lekker doen wat goed voelt. Nu slapen ze slecht en durven ze niet meer alleen naar boven of naar de schuur en zitten ze vol met vragen", staat in haar brief die, aan de hoeveelheid reacties te zien, veel indruk op de lezers maakt.



Camerabeelden

Inbrekers haalden vorige week met zijn vijven het huis van de Hoofddorpse familie overhoop. Ze namen daar aanvankelijk de tijd voor, vertelt Erica, die op camerabeelden zag hoe de inbrekers uiteindelijk binnenkwamen door het raam bij de voordeur met een sloophamer in te slaan. "De glasscherven kom ik nu nóg tegen", vertelt ze ontdaan. "Het is onder hun schoenen blijven plakken en daarmee zijn ze door heel ons huis gelopen."



Een dag later kwamen drie van de vijf inbrekers terug.



Dierbare spullen

Veel dierbare spullen werden meegenomen: "Jullie kennen ons helemaal niet, jullie kennen onze spullen", schrijft ze. Sieraden van haar moeder en oma werden door de daders gestolen. Moedig schrijft Erica verder. "Bij dezen: veel plezier ermee! De herinneringen pakken jullie nooit van ons af!"



Erica heeft een jong gezin. Haar autistische zoon van 13 jaar is sinds de inbraak 'compleet dichtgeslagen'. En haar jongste van 5 jaar heeft sinds de inbraak huilbuien. "Als mijn man thuiskomt dan klampt hij zich vast aan zijn been." Van haar oudste zoon (14 jaar) werd het geld gestolen dat hij met zijn krantenwijk had verdiend. "Elke keer als hij naar die lege spaarpot kijkt, wordt hij eraan herinnerd dat de inbrekers in zijn kamer zijn geweest."



'Nare gedachte'

De inbrekers zijn 'professioneel' te werk gegaan. Zo werd Erica door de politie verteld dat de inbrekers de stroom hebben afgesloten. "Stel je ligt op bed en je hoort iets, je wilt het licht aandoen, maar dat kan dan niet", legt Erica uit. "Stel je voor dat je alleen thuis bent op zo'n moment." Ook vindt de Hoofddorpse het een hele nare gedachte dat de inbrekers zo lang in haar huis zijn geweest. "Mij is altijd verteld dat inbrekers maar een paar minuten binnen zijn, maar bij ons zijn ze zelfs nog een keer teruggekomen."

Volgens Erica is een aantal daders door haar beveiligingscamera's vastgelegd en lijkt de politie te weten om welke groep het gaat. "Mij werd verteld dat dit een groep is die rode wijn en eieren door je huis gooit als ze niks kostbaars kunnen stelen." Of de daders inmiddels bij de politie in het vizier zijn is onduidelijk. "Ik ben bang dat ze nog een keer terugkomen", legt Erica uit. "Als ze zoveel lef hebben om een tweede keer terug te komen, waarom zouden ze het hier dan bij laten?"



'Bij deze een verhaal bij een huis'

Twee dagen na het plaatsen van haar bericht op Facebook is Erica verrast door het aantal reacties dat ze daarop krijgt. "Ik had niet verwacht dat dit zoveel zou losmaken. Hopelijk komt dit bericht ook bij de daders terecht."



"Onze kinderen worden geholpen en komen er wel, met veel liefde vriendschap en humor komen wij dit te boven. En jullie, ach jullie gaan van huis naar huis. Bij deze een verhaal bij een huis. Dat ene huis van dat gezin waar jullie nu te veel van weten!", besluit zij haar brief.