Opnieuw auto vernield door brand in Haarlem

Foto: HFV / Rowin van Driest

HAARLEM - Een auto aan de Engelandlaan in Haarlem is afgelopen nacht grotendeels verwoest door een brand. Dit gebeurde rond 22.45 uur. Het is de tweede keer in een korte tijd dat er een auto in vlammen opgaat in de wijk Schalkwijk.

De brandweer heeft het vuur gedoofd. Er zal onderzoek worden gedaan naar de toedracht van de brand. Lees ook: Auto verwoest door brand in Haarlem Drie dagen geleden werd er in de omgeving ook een auto compleet verwoest door een brand. Het is onbekend of er een verband is tussen de twee autobranden.