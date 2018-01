PURMEREND - Het tankstation aan de Verzetslaan in Purmerend is vanavond overvallen. De daders stormden rond 20.30 uur naar binnen.

De politie laat weten dat het om drie of vier daders gaat, die op een scooter naar het tankstation zijn gereden. Via Burgernet zijn bewoners in Purmerend en Ilpendam gevraagd om uit te kijken naar drie mannen in donkere jassen.

Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie is een onderzoek gestart.