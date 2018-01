Campinggasten enorm geschrokken door natuurgeweld: "Je spullen staan in het water"

EDAM - Bewoners van camping De Zeevangshoeve in Edam zijn enorm geschrokken. Hun geliefde camping aan het IJsselmeer staat helemaal onder water. En er is niets dat ze kunnen doen.

Campinggasten Jan en Henriet Molenaar zien het hoge water met lede ogen aan. "Ja ik vind het natuurlijk weer een mooi natuurverschijnsel, maar je bent er niet zo blij mee, want je spullen staan in het water", vertelt Jan aan NH Nieuws. "Het is wel heel hard gegaan", voegt Henriet toe. "Want gisteren stond het nog droog en nu staan we met onze voeten in het water."

Het water staat zo hoog dat de campinggasten niet bij hun caravans kunnen komen. Ze hebben dus geen idee hoe erg de schade is.

Rotten

De voortent staat helemaal in het water", vertelt Henriet. De caravan nog net niet, dus we hopen dat het niet hoger wordt. Dan hebben we wel veel schade als de caravan ook in het water staat. Dan gaat ie wel rotten denk ik."



Het is nu dus afwachten voor het stel. "De campingbeheerder heeft ons beloofd dat hij zou bellen zodra het water gezakt is", aldus Jan. "Dan kunnen we de schade opnemen en kunnen we de vloer schoonmaken enzo. En dan gaan we kijken wat we verder moeten doen."