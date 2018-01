Deel dit artikel:











Verwarde man gewond na brand in woning op Texel Foto: Inter Visual Studio/Marcel Winter Foto: Inter Visual Studio/Marcel Winter Foto: Inter Visual Studio/Marcel Winter

DE COCKSDORP - In een woning aan de Kikkertstraat in de Cocksdorp op Texel is vanavond brand uitgebroken.

De bewoner zou bij het ontstaan van de brand nog in het huis zijn geweest, maar is uiteindelijk veilig buitengekomen. Dat meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De man zou wat verward zijn geweest. De brand is inmiddels geblust. Hoeveel schade de woning heeft opgelopen, is niet bekend. De verwarde man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle, omdat hij rook heeft geïnhaleerd.