Eindelijk zekerheid: vogelopvang Den Helder verhuist naar Helderse Vallei

DEN HELDER - Vogels, egels, schildpadden; als ze wat mankeren kunnen ze gewoon in Den Helder opgevangen blijven worden. Na jaren van onzekerheid en dreigende sluiting is vandaag een verklaring getekend door vogelasiel De Paddestoel, De Helderse Vallei en de gemeente Den Helder. De vogelopvang verhuist naar de Helderse Vallei. "Belangrijk voor de dieren in Den Helder. Helemaal top!"

De spanning is eraf. Na jaren van financiële problemen, gebrek aan vrijwilligers en bestuursperikelen is er eindelijk rust voor De Paddestoel. De vogelopvang verhuist naar De Helders Vallei even verderop. "We hebben zo vaak op punt van sluiten gestaan. De samenwerking met de Helderse Vallei is geweldig, want nu we kunnen openblijven", glundert beheerder Melanie Leijding.

De Helderse Vallei ziet de komst van het asiel als een waardevolle aanvulling voor het natuurcentrum. Katelijne van Spronsen: "Het is beste manier om op ons eigen terrein het verhaal van de vogel- en wildopvang te kunnen vertellen." Het centrum heeft jaarlijks ruim tachtigduizend bezoekers.

Hoe het nieuwe onderkomen van de vogelopvang eruit komt te zien is nog niet duidelijk, maar over een jaar moet de verhuizing een feit zijn. Melanie Leijding van De Paddestoel kan bijna niet wachten: "Ik ben heel benieuwd. Het gaat echt super worden."