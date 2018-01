Man met schuld van 27.000 euro wordt na twee jaar opgespoord

UITGEEST - Een 37-jarige man uit Alphen aan de Rijn is vanochtend aangehouden door de politie op een parkeerplaats in Uitgeest. Hij werd al sinds 2015 gezocht, omdat hij een schadevergoeding van 27.000 euro open had staan bij de Nederlandse staat.

De man was in 2015 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 120 dagen vanwege drugshandel. Daarnaast werd hem een 'ontnemingsmaatregel voor wederrechtelijk verkregen voordeel' opgelegd. Dat hield in dat hij een schadevergoeding van bijna 27.000 euro moest betalen aan de staat. De man verdween echter van de radar.

Een speciaal opgesteld team van de politie deed onderzoek naar de verblijfplaats van de man en kon hem uiteindelijk vanochtend op de parkeerplaats in Uitgeest aanhouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau, omdat hij niet in staat was het geldbedrag te betalen.

De man moet nu zijn straf van 120 dagen uitzitten en zal daarna alsnog een manier moeten vinden om zijn schadevergoeding te betalen.