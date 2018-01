Hans 'de Koning van de play-offs': "Ik sta te popelen"

VOLENDAM - WAALWIJK Hans de Koning beleefde maandag een hectische dag. De 57-jarige trainer uit Broek op Langedijk beleefde zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe club RKC Waalwijk dat zijn komst vanochtend wereldkundig maakte, "Ik heb geloof ik zo'n zeventig what's appjes en gemiste oproepen op mijn telefoon staan."

Vorige week zaterdag zochten de Waalwijkers voor het eerst contact met de oud-trainer van FC Volendam. Afgelopen weekend bereikten beide partijen een akkoord. De Koning maakt het seizoen af bij de nummer vijftien van de Jupiler League waar Peter van den Berg voor de Kerst werd ontslagen. "Ik stond te popelen toen Van Mosselveld (algemeen directeur, red.) belde", zegt De Koning eerlijk. "Maar ik heb wel eerst gekeken wat voor selectie er staat. Afgelopen zaterdagavond laat zijn we het eens geworden."

Koning van de play-offs

RKC kende een teleurstellende eerste helft van het seizoen. Onder leiding van de nieuwe trainer is de doelstelling duidelijk. "Ze noemen me wel de koning van de play-offs. Nou dat is ook de doelstelling. Er zijn nog twee periodes na vrijdag. Er is een mooie selectie. Er liggen veel mogelijkheden. Ik hoop hetzelfde neer te zetten als bij Go Ahead Eagles."

Gemis

Bij de Deventenaren stapte hij ook tussentijds in. De Koning leidde de eerstedivisonist in 2016 via de nacompetitie naar de eredvisie. Het afgelopen seizoen volgde daarop degradatie. De trainer zelf moest al in maart het veld ruimen. "Onterecht, vind ik nog steeds. Ik heb het daar twee, drie maanden moeilijk mee gehad. Dan zit je thuis en mis je het voetbal en om ergens naartoe te werken. Ik heb veel dingen gedaan met de kleinkinderen en de familie, maar op een gegeven moment zei Moniek (zijn vrouw, red.) Hans het wordt tijd dat je weer wat voor jezelf gaat doen."

De Koning stond op t-kruising. Als er niks meer was gekomen, had hij het voetbal gedag gezegd. "Dan was ik voor mezelf begonnen. Ik moet nog tien jaar werken en wil dan wel de touwtjes zelf in handen hebben. Maar goed ik ben hartstikke blij dat ik nu met die gasten bezig mag zijn. Dat andere parkeer ik gewoon nog even."

Vrijdag 12 januari beleeft De Koning zijn vuurdoop met RKC. De Waalwijkers spelen dan thuis tegen Jong AZ, de club waar De Koning ooit als keeper speelde en trainer was.