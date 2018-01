Zwerfafval raper krijgt na 10 jaar vrijwilligersprijs

BUSSUM - Mike Smit heeft de Kleine Johannes, de vrijwilligersprijs van Bussum, gekregen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gooise Meren kreeg hij het beeldje uitgereikt. Maar liefst vijftien mensen hebben hem voorgedragen voor deze prijs.

Traditiegetrouw wordt het nieuwe jaar begonnen met een nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Han ter Heegde wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en de vrijwilligersprijzen worden uitgereikt. Voor Bussumer Mike Smit begon het jaar extra goed, want hij kreeg een prijs.



Mike ruimt al tien jaar zwerfafval op in Bussum en Naarden. "Ik ruim afval bij speeltuintjes, bosjes en grasvelden", vertelt Mike. Elke woensdag is hij de hele dag aan het prikken. "Ik vind het gewoon leuk om te doen." Maar liefst vijftien mensen hebben hem voorgedragen voor deze prijs; familie, vrienden en medevrijwilligers. Mike is super trots en prikt voorlopig vrolijk door.

De andere vrijwilligersprijzen gingen naar Naarder Paul Koster en Gerda Hafkamp en Bussumse Lidemey Visser.