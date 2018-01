Supporter AW.DTV: "Niet verwacht op dit moment hier te staan"

AMSTERDAM - Wie valt, moet opstaan. Zo speelt korfbalvereniging AW.DTV dit seizoen haar wedstrijden in de hoofdklasse. Vorig jaar degradeerden de Amsterdammers uit de Korfbal League en dit jaar wil AW.DTV strijden om promotie. En dat gaat de groep van Edwin Bouman goed af.

"Ik had niet verwacht op dit moment hier te staan", vertelt een supporter van AW.DTV, die de ploeg al jaren volgt. Door de 22-20 winst op concurrent Groen Geel staat AW.DTV nu op de gedeelde eerste plek, met een voorsprong van vier punten op de nummer drie Wageningen.

Wel kampte Bouman aan het begin van het seizoen met enige personele problemen, als gevolg van de degradatie. "Een aantal spelers vertrokken naar andere verenigingen, maar dat is wel logisch", vertelt Bouman. Dat is opgelost en nu is het zaak om te blijven winnen. Volgende week staat de thuiswedstrijd Unitas op het programma. "Ik heb in de auto op de terugweg altijd weer zin om volgende week te spelen, dus ik kijk ernaar uit", aldus Edwin Bouman.