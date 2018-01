Deel dit artikel:











En ineens is HFC-keeper Gerard van Rossum 'international' Foto: NH

HAARLEM - Bij HFC wisten ze wel wie hij is, maar het grote publiek vroeg 't zich wel even af: wie is die man die het doel verdedigt bij de ex-internationals tijdens de traditionele nieuwjaarswedstrijd? Het anwoord is simpel: HFC-keeper Gerard van Rossum mocht bij afwezigheid van 130-voudig international Edwin van der Sar zijn debuut voor Oranje maken.

Hij speelde al een keer of zeven met HFC tégen de ex-internationals. Deze keer werd de 40-jarige Van Rossum op het laatste moment gebeld of hij in het andere doel wilde gaan staan. "Gaaf toch met die gasten?" Van Rossum keepte 2x35 minuten uitstekend en voorkwam met zijn reddingen een aantal tegentreffers. De ex-internationals stapten zaterdag uiteindelijk met een 5-2 overwinning van het veld. Lees ook: Samenvatting: Ex-internationals te sterk voor HFC Legends Zijn ploeggenoten voor één dag waren unaniem lovend over het optreden van de amateurkeeper. "Een goeie keeper. Hij is altijd welkom", zei Romano Denneboom over de stand-in voor Van der Sar die zich 'geblesseerd' had afgemeld. "Hij mag zeker terugkomen", aldus aanvoerder Frank de Boer. Overigens was het geen primeur dat een niet-international het doel verdedigde bij de ex-internationals. In het verleden hadden de Haarlemse oud-profs Serge van den Ban en Mark Verzijlberg ook al eens die eer.