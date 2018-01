Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Wonen op Hensbroeks vakantiepark nog steeds niet mogelijk Foto: NH Nieuws

KOGGENLAND - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Bewoners van het chaletpark Holiday in Hensbroek waren niet te spreken over de regelgeving omtrent hun huisjes. Die mochten namelijk niet meer permanent bewoond worden door nieuwe kopers. Dat resulteerde in een Heet Hangijzer, waarin de huidige bewoners eisten dat dat wel weer zou mogen, omdat zij anders gigantische verlies op hun huis zouden maken. "Er is hier geen zwembad meer, geen snackbar en geen animatieteam: gewoon niets recreatiefs", vertelde bewoonster Esther Volmer aan NH Nieuws. Zij hoopte dat de gemeente van gedachten zou veranderen over de kwestie. Er kwamen namelijk geen nieuwe kopers af op de huizen met de nieuwe regeling, waardoor de waarde van hun huizen flink daalde.



Vier jaar later is er weinig veranderd. Het park laat op haar website weten dat wonen in de chalets alleen onder zeer beperkte voorwaarden mogelijk is, en dan ook alleen tijdelijk. Dat is verre van wat de bewoners vier jaar geleden hoopten... Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl