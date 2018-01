Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: HOV-buslijn bezorgt inwoners Huizen hoofdpijn Foto: NH Nieuws

HUIZEN - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

De snelle, maar met name dure HOV-buslijn die in het Gooi aangelegd zou worden was in veel gemeenten in die regio een Heet Hangijzer in 2014. Zo ook in Huizen, waar inwoners zich fel verzetten tegen het project met een prijskaartje van maar liefst 118 miljoen euro.



Maar ondanks jarenlange protesten en de daarbij gepaarde vertragingen, is het nu wel zeker dat de HOV-verbinding in het Gooi er dan toch echt gaat komen. In oktober 2017 veegde de rechter namelijk de laatste bezwaren van tafel, waardoor de provincie naar alle waarschijnlijkheid medio 2019 begint met de aanleg van de lijn. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl