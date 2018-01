Deel dit artikel:











Eva Jinek uitgeroepen tot Omroepvrouw van het Jaar 2017 Foto: ANP/ Remko de Waal

HILVERSUM - Eva Jinek is door mediavakblad Broadcast Magazine uitgeroepen tot Omroepvrouw van het Jaar 2017. De presentatrice kreeg de prijs vandaag in Beeld en Geluid in Hilversum.

Jinek scoorde afgelopen jaar hoge kijkcijfers met haar talkshow, wat vooral ten koste ging van concurrent RTL Late Night. Ook won ze een TV-beeld voor beste presentator en kreeg ze de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice. De redactie van Broadcast Magazine reikte de prijs voor de 27e keer uit. In 1991 was Boudewijn Paans de eerste Omroepman van het Jaar. Andere winnaars zijn onder anderen Paul Witteman (1995), Joop van den Ende (1997), Peter R. de Vries (2003), Paul de Leeuw (2006), Matthijs van Nieuwkerk (2012) en Humberto Tan (2015). John de Mol won drie keer: in 1999, 2005 en 2011. Vorig jaar won Floortje Dessing de prijs. Jinek is na Dessing, Cathy Spierenburg, Tina Nijkamp en Linda de Mol de vijfde vrouw die de titel krijgt.