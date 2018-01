3FM denkt over nieuwe opzet Serious Request

HILVERSUM - Radiozender NPO 3FM beraadt zich op de toekomst van Serious Request. Het staat vast dat er dit jaar weer een actie komt voor het Rode Kruis in de week voor kerst, maar op welke manier kan een woordvoerster nog niet zeggen. De zender neemt de komende maanden de tijd om hierover na te denken.

Hoewel voorgaande jaren de stad waar het Glazen Huis zou komen te staan al lang van tevoren bekend was, is dat nu nog niet het geval. Dat heeft er eveneens mee te maken dat nog niet is bepaald hoe de actie er komend jaar uit komt te zien, aldus de zegsvrouw.

Volgens de woordvoerster zijn er de afgelopen editie in Apeldoorn al flink wat vernieuwingen doorgevoerd. "Die vernieuwing is ons goed bevallen en daar gaan we mee door. We zorgen ervoor dat Serious Request zich in 2018 blijft ontwikkelen, passend bij de wensen van het publiek en bij deze tijd."

De laatste editie van Serious Request was in Apeldoorn met dj's Domien Verschuuren, Sander Hoogendoorn en Angelique Houtveen. De eindstand kwam op kerstavond uit op ruim 5 miljoen euro. De opbrengst laat de laatste jaren een dalende lijn zien.