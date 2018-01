Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Heiloose 'horrordrempels' liggen er nog steeds Foto: NH Nieuws

HEILOO - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Een groep Heilooërs was het vier jaar geleden meer dan zat: het aantal drempels in sommige straten van de stad was zo hoog, dat je 'om de tien meter met je hoofd tegen het dak zit'. Zij wilden dan ook dat de gemeente iets zou doen aan de horrordrempels. Maar daar leek de gemeente geen brood in te zien, want een kleine navraag leert dat er nog steeds hoge drempels in de straten van Heiloo te zien zijn. Maar niet iedereen is daar op tegen, bleek vier jaar geleden ook al. "Het zorgt ervoor dat de auto’s niet te hard rijden, dus prima voor de verkeersveiligheid", vertelde een jonge vader voor de camera van NH Nieuws. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl