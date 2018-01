VRE-bacterie treft Spaarne Gasthuis: drie patiënten 'positief'

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis in Schalkwijk heeft te maken met de VRE-bacterie. Dat meldt het ziekenhuis vanmiddag. De bacterie is voor gezonde mensen niet gevaarlijk en er is tot nog toe niemand ziek door geworden. Wel zijn er drie mensen 'positief' bevonden.

Het ziekenhuis laat weten extra maatregelen te treffen om kwetsbare, ernstig zieke patiënten te beschermen. De patiënten waarbij de bacterie was aangetroffen zijn volgens protocol verpleegd in een aparte kamer met een aantal extra hygiënemaatregelen. Op die manier wordt voorkomen dat de bacterie wordt overgedragen op andere patiënten. Van hen verblijft er nog een in het ziekenhuis.

Ook bij patiënten die mogelijk in aanraking zijn geweest met de bacterie worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Er wordt in een 'contactonderzoek' een kweek genomen van hun ontlasting om te onderzoeken of zij ook drager zijn. Als dat het geval is, gelden ook voor hen de genoemde maatregelen.

VRE-bacterie

VRE is de afkorting van Vancomycine-Resistente Enterokok. Enterokokken komen bij iedereen voor in de darm zonder dat men daar iets van merkt. Bij gezonde mensen is deze bacterie ongevaarlijk. Bij kwetsbare, ernstig zieke patiënten kan deze bacterie een infectie veroorzaken waarvoor behandeling met antibiotica noodzakelijk is.



Vervolg

De afdeling waar de bacterie is aangetroffen wordt gedesinfecteerd, maar volgens het ziekenhuis gaat het tijd kosten om de bacterie uit het ziekenhuis te krijgen.

Het ziekenhuis heeft alle betrokken patiënten of hun naasten persoonlijk geïnformeerd. Ook andere betrokkenen zoals huisartsen zijn op de hoogte gesteld.