Ron Vlaar sluit eindelijk weer aan bij groepstraining AZ

ALKMAAR - ESTEPONA Ron Vlaar is voor het eerst in lange tijd weer aangesloten bij de groepstraining van AZ. Ruim vier maanden revalideerde de aanvoerder van de Alkmaarders in zijn eentje of met geblesseerde ploeggenoten. Dat voelt goed voor hem.

"Ik heb hier naar uitgekeken", zegt Vlaar op een winderig en nat trainingsveld in Zuid-Spanje, "het herstel ging niet snel omdat ik ook nog een terugslag had tussendoor. Dan zie je op het veld naast je energie, vreugde en goede resulaten. Daar wil je dan gewoon weer bij horen."

Oude niveau

Vlaar zegt dat hij wil proberen terug te keren naar zijn oude niveau, nadat een knie- en spierblessure hem lang parten speelde. "Ik wil terug naar dat niveau, anders heeft het geen zin om al je energie er in te stoppen."

Voorgeprogrammeerd

Wat voor de geboren Hensbroeker vooral belangrijk is, is dat hij geen voorgeprogrammeerde oefeningen meer doet. "In de groep moet je in oefeningen anticiperen en reageren. En dat is heel belangrijk voor mij."

Basisplaats

Zelf denkt de centrale verdediger snel terug te keren, omdat het conditioneel goed zit met hem. "Zulke dingen zitten vaak ook in het hoefd. We moeten even kijken hoe ik reageer op trainingen. Maar ik hoop dat ik aan het einde van het trainingskamp alles mee kan gaan doen. Want ik wil in 2018 weer in de basis staan."