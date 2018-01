Grote verandering op Schiphol: militaire en civiele verkeersleiding geïntegreerd

SCHIPHOL - Civiele en militaire luchtverkeersleiders werken vanaf nu schouder aan schouder vanaf Schiphol-Oost. Deze samenwerking is vanochtend van start gegaan na een bezoek van minister Nieuwenhuizen en staatssecretaris Visser aan de vernieuwde 'operations room' bij het vliegveld.

Door de twee luchtverkeersleidingen te integreren, wordt het Nederlands luchtruim beter benut, laat de Rijksoverheid vanmiddag weten. De samenwerking vanuit één 'operations room' zou tevens nodig zijn voor de noodzakelijke nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim.

Minister Van Nieuwenhuizen onderstreepte tijdens haar bezoek het grote belang van een goede samenwerking tussen de civiele en militaire luchtverkeersleiders: "Dat de civiele en militaire luchtverkeersleiders nu in een ruimte werken levert grote winst op. Iedere dag moeten de verkeersleiders in Nederland een topprestatie leveren, en vanaf nu doen ze dat ook naast elkaar en met elkaar."

"De ruimte in de lucht is schaars en die moeten we samen zo goed mogelijk benutten", vervolgt ze. "Dit is ook een grote stap voorwaarts voor de herindeling van het luchtruim, waar we samen hard aan werken."

'Win-win situatie'

Staatssecretaris Visser vindt de co-locatie een mooi voorbeeld van een krijgsmacht die actief samenwerkt met anderen. "Deze co-locatie vormt de start van een intensieve samenwerking tussen Defensie en de burgerluchtvaart. Het is een samenwerking die Defensie moet garanderen dat ons oefengebied in het luchtruim voldoende groot blijft. Maar er ook voor zorgt dat de burgerluchtvaart dat luchtruim kan gebruiken als er door Defensie niet wordt gevlogen. Een win-win situatie dus."

Ook Michiel van Dorst (CEO LVNL) en luitenant-generaal Dennis Luyt (Commandant Luchtstrijdkrachten) zijn trots op deze nieuwe samenwerking. De nauwe samenwerking met de militaire gevechtsleiding, die haar thuisbasis voorlopig op de huidige locatie van het Air Operations Control Station in Nieuw-Milligen bij Apeldoorn houdt, blijft ook intact.

Nieuwe app

De minister lanceerde tijdens haar bezoek aan Schiphol vanmorgen ook een nieuwe app van de Omgevingsraad Schiphol, de OmgevingsInfoSchiphol. Met de app kunnen omwonenden van Schiphol informatie over het actuele vliegverkeer rond Schiphol krijgen.