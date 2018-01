NH Kiest: Startdebat over de gemeenteraadsverkiezingen 2018

HAARLEM - De gemeenteraadsverkiezingen staan over twee maanden alweer voor de deur. Op 21 maart kiezen wij onze nieuwe lokale politici, maar hoe staat het ervoor met de lokale democratie? Valt er eigenlijk nog wel wat te kiezen? Dat onderzoekt NH Nieuws in het startdebat over de gemeenteraadsverkiezingen.

In het debat zullen we onderzoeken hoe het ervoor staat in het politieke landschap. Want we mogen dan wel naar de stembus op 21 maart, maar functioneert onze lokale democratie nog wel?

Is de kloof tussen jou en jouw gemeentebestuur niet veel te groot? Zijn onze raadsleden wel bekwaam genoeg om over allerlei complexe zaken beslissingen te nemen?

Over die vragen gaat NH Nieuws met politici, burgers en onderzoekers in debat in de Lichtfabriek in Haarlem. Dat is hier vanaf 17.10 terug te kijken.

Kijk om 17.10, 20.10 of 22.10 uur naar het NH Kiest Startdebat via tv of kijk het geheel hieronder: