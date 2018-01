Deel dit artikel:











Amsterdamse slager is al maanden op zoek naar klant die 90 euro te veel betaalde Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Slager Abdelaziz Oubassou uit Amsterdam is al maanden op zoek naar iemand die hij per ongeluk 90 euro te veel liet betalen. "Jouw geld is jouw geld, mijn geld is mijn geld."

De klant was op 20 november in de winkel aan de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam. "Hij heeft €99,75 gepind in plaats van €9,75. Ik heb een oproep op Facebook gedaan, ik hoop dat iedereen het heeft gezien, maar ik wacht nog steeds op reactie." Daarom probeert Abdelaziz het nu op deze manier. "Ik wil graag doorgeven aan iedereen: Jouw geld is jouw geld en mijn geld is mijn geld. Ik wil gewoon de 90 euro aan de klant teruggeven. Anders kan ik niet goed slapen." De betreffende klant kan zich in de winkel melden, Abdelaziz heeft het bonnetje nog.