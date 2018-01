Schade aan havenkade Monnickendam valt mee

MONNICKENDAM - Vannacht stond Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon van Waterland nog zandzakken te vullen met de brandweer, vandaag bekijkt ze de schade. "Het is beperkt gebleven"

Toch is er een hoop zand tussen de bakstenen aan de kade weggespoeld. Hier en daar is een verzakking te zien en een hoop stenen glijden het water in. Omdat het vannacht niet duidelijk was of de storm nog zou aan trekken werden de zandzakken preventief neergelegd. Het is niet voor het eerst dat de bouw in de oude haven van Monnickendam te kampen heeft met tegenslag.

"Jammer" zegt de burgemeester "Dit is het gevolg van weersomstandigheden en dat heb je zelfs als gemeentebestuur niet in de hand". Toch zijn veel Monnickendammers het behoorlijk zat dat het nu weer mis gaat.

Ondertussen word het water uit de ondergelopen bouwput gepompt. Het is met deze nieuwe tegenslag onduidelijk of de kade op tijd af zal zijn. "We moeten eerst kijken wat de stand van zaken is", laat de burgemeester weten.