Puppytrainingen afgelast door hoogwater in Enkhuizen: "Toch wel een treurig gevoel"

ENKHUIZEN - Door de hoge waterstrand is het trainingsveld van hondenvereniging DWO in Enkhuizen volledig ondergelopen. Hierdoor kunnen alle hondentrainingen de aankomende tijd niet doorgaan.

"Dat is toch wel een treurig gevoel", reageert Jan Hufnagel tegenover NH Nieuws. Zijn hondenclub zit pal aan het IJsselmeer. "We hebben een dijk, maar die beschermt ons niet helemaal. Het water van het IJsselmeer loopt zo het trainingsveld op. We zijn hier zeker niet blij mee", aldus Hufnagel.

De hondenvereniging is met de gemeente in gesprek over een tijdelijk trainingsveld. Ondertussen stijgt het water nog steeds. Jan hoopt dat het clubhuis gespaard blijft. "Je bent hier altijd al mee bezig dus het is toch ook je kindje. Als het water blijft stijgen, zou dit zo een financiële strop kunnen worden."