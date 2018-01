Deel dit artikel:











Fors meer annuleringen van vluchten door slechte weersomstandigheden Foto: NH Nieuws / Eline Boshuizen

SCHIPHOL - Het afgelopen jaar is het aantal geannuleerde vluchten van en naar Nederland verdubbeld. In 2016 werden er 3.182 geplande reizen gecanceld. In 2017 steeg dit naar 7.055 annuleringen.

Dat meldt EUclaim vandaag na een analyse van alle data uit 2017. De voornaamste reden van deze stijging waren de slechte weersomstandigheden. De hevige sneeuwval in West-Europa op 11 december 2017 was de slechtste dag in de luchtvaart met maar liefst 809 incidenten. Lees ook: KLM annuleert meer dan 300 vluchten vanwege sneeuwval Niet alleen het weer speelde parten bij de toename van annuleringen. Ook de capaciteit van Schiphol speelt volgens EUclaim een rol. "Schiphol zat afgelopen jaar tegen zijn maximale capaciteit aan. Bij slecht weer wordt het aantal vliegbewegingen op de luchthaven gereduceerd. Als gevolg hiervan annuleren vliegtuigmaatschappijen vluchten. Zo blijven de overige vluchten wel op schema", aldus Paul Vaneker van EUclaim.