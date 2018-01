Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Bewoners Eigen Haard mogen blijven na felle protesten in Haarlemmermeer Foto: NH Nieuws

HAARLEMMERMEER - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Het verzorgingstehuis Eigen Haard in Zwanenburg, was tijdens de vorige verkiezingen hét Hete Hangijzer in de gemeente Haarlemmermeer. Bewoners en hun familie wilden niet dat zij verplaatst moesten worden uit het gebouw, maar dat het pand een renovatie kreeg. Er leek maar geen eind te komen aan de soap: mochten de bewoners de ene week nog blijven, hoorden zij een week later alweer dat zij toch weg moesten.

De spanning liep hoog op en twee actievoerders ketenden zich zelfs vast, om zo toch te bewerkstelligen dat de ouderen mochten blijven. Met succes: in april 2014 werd bekend dat het gebouw gefaseerd gerenoveerd zou worden en alle bewoners ‘gewoon’ in het pand konden blijven, tot opluchting van velen. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl