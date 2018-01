Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Haarlemmermeer een stukje groter door fusie met kleinste gemeente Foto: NH Nieuws

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

De inwoners van de toenmalig kleinste gemeente van Noord-Holland, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, hadden vier jaar geleden duidelijk geen trek in een fusie met een andere gemeente en kozen daarom in 2014 als Heetste Hangijzer: 'De gemeente moet zelfstandig blijven, en niet fuseren'.



In eerste instantie werd er nog succesvol verzet tegen een fusie met Haarlem gevoerd, maar anderhalf jaar geleden kozen de raadsleden de gemeente Haarlemmermeer als nieuwe fusiepartner. De verwachting is dat zij vanaf 1 januari 2019 onder die gemeente vallen. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl